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Живая музыка, битье тарелок и греческие танцы

Йоргос, Карасунская улица, 82/2

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Ресторан «Йоргос» приглашает тебя на вечера живой музыки, которые проходят каждую субботу в 20:00 на 1 этаже таверны. В 22:00 в ресторане бьют тарелки по греческому обычаю, начинаются греческие танцы. Не упусти провести вечер выходного дня по-гречески!

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