Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Ресторан «Йоргос» приглашает тебя на вечера живой музыки, которые проходят каждую субботу в 20:00 на 1 этаже таверны. В 22:00 в ресторане бьют тарелки по греческому обычаю, начинаются греческие танцы. Не упусти провести вечер выходного дня по-гречески!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи