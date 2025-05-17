Ресторан «Йоргос» приглашает тебя на вечера живой музыки, которые проходят каждую субботу в 20:00 на 1 этаже таверны. В 22:00 в ресторане бьют тарелки по греческому обычаю, начинаются греческие танцы. Не упусти провести вечер выходного дня по-гречески!