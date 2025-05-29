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Жить легко - перформанс плейбэк театра «Разные люди»

Advance, Красноармейская улица, 55/1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Плейбэк - это театр зрительских историй. Ты делишься событиями из своей жизни, а актеры тут же показывают это на сцене. Это 100% импровизация. Рассказывать истории необязательно, можно послушать и посмотреть на чужие. Порассуждай на тему «Жить легко» на майском перформансе. Жить легко! А легко жить ещё лучше! Есть два противоположных мнения. Одни считают, чтобы жить легко нужно мало работать, много медитировать, составлять карты желаний и тд. А другие их не любят. Считают, что легкой жизни не существует и работают 24/7. А на какой стороне ты? А может где-то посредине?

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