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Женя Синяков

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт Жени Синякова «Пафосное название». Что в программе: — Любимые многими интернет-расследования и разоблачения — Стендап без экрана и фильтров — Новые экспериментальные шутки — может быть дико смешно, а может — неловко. Ещё планируется песня или даже две — глядишь, и до танца дело дойдёт.

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