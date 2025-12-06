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Женя Ратникова и группа Практика исполнят для тебя самые яркие хиты 80, 90 и 00-х, а также авторские песни. Браво, Губин, А-студио, Белоусов, Аллегрова, Ветлицкая, Караулова и многие другие. Самые душевные и зажигательные хиты, чтобы петь и танцевать вместе!
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