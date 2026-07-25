Возраст 18+
Стендап
Про событие
Уникальное шоу, где ты сможешь насладиться неповторимым стилем женской комедии. Никаких ожиданий — приходи и погружайся в мир, полный юмора, чувства, иронии и, возможно, немного абсурда. Что тебя ждёт? • Яркие выступления талантливых комикесс • Темы, которые волнуют и вдохновляют • Атмосфера женской дружбы и поддержки
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи