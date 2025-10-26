Поэтический вечер Лусине Пустовой это моноспектакль-откровение с драматическим сюжетом: героиня настолько любила любить, что подала объявление в газету, чтобы найти того самого. Тысячи женщин в одной. Одна женщина перед зеркалом: единственное место в мире, где она настоящая. Моноспектакль в смешении прозы и поэзии М. Цветаевой, Р. Рождественского, А. Ахматовой, а так же авторских произведений. Сюжет, игра, музыка, живое прочтение стихотворений сливаются в единый эмоциональный спектакль со смыслом и чувствами. План мероприятия: 18.00 - 18.30 - фуршет с изысканными закусками и винами 18.30 - 19.45 - моно-спектакль 19.45 - 20.15 - сырная дегустация от сомелье и производителя 20.15 - 20.45 - дегустация крафтовых вин от производителя 20.45 - 22.00 - after party с живой музыкой