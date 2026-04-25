В рамках мероприятия запланированы: Лекции и мастер-классы по кофейной тематике. Дегустации различных сортов кофе. Соревнования: — отборочный этап чемпионата Russian Coffee Cup; — чемпионат по латте-арту на растительных напитках бренда 5Yes!; — Cup Tasters Battle (соревнование по дегустации и определению характеристик кофе). Возможность познакомиться с новыми брендами и проектами кофейной индустрии, поставщиками и обжарочными производствами. На стендах партнёров можно будет приобрести зерно от обжарочных производств, посуду, запасы молока, еду, аксессуары для приготовления кофе. В прошлом Южный Кофейный Фестиваль включал в себя чемпионаты среди кофеен юга России, где команды бариста соревновались в приготовлении авторских напитков и миксологии. 25–26 апреля с 10:00 до 19:00