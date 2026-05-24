Ко дню рождения Иосифа Бродского встреча читателей, друзей Поэта, которым Иосиф Александрович был бы рад. В этот вечер: — Участники почитают стихи Поэта. — Пройдёт видеодиалог с квартирой-музеем И. Бродского «Полторы комнаты» (г.Санкт-Петербург). — Увидишь вернувшиеся на родину картины художника Александра Яковлева «Бродский в современной каллиграфии». — Участники поделятся строчками Поэта в «Свободном микрофоне» — Гости праздника — актриса Молодежного театра Юлия Макарова и переводчик мастер-классов Юрия Башмета Вера Минзюкова.