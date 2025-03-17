Все готовы к мошу и угару? Челябинская slamming brutal death артиллерия снова в деле! Traumatomy и Insect Inside возвращаются в Краснодар в рамках совместного тура «Worship of Sickness!» Концерт пройдёт при поддержке группы Maniacal Desire - groove death metal, Краснодар.