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Все готовы к мошу и угару? Челябинская slamming brutal death артиллерия снова в деле! Traumatomy и Insect Inside возвращаются в Краснодар в рамках совместного тура «Worship of Sickness!» Концерт пройдёт при поддержке группы Maniacal Desire - groove death metal, Краснодар.
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