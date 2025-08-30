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WIPO — яркий игрок хип-хоп сцены, соавтор главного хита Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets — «Гламур». Автор хитов «ОХ КАКАЯ БЕЙБИ» и «Она хочет заехать в Минск» впервые выступит в Краснодаре! Помимо этого, тебя будет ждать масштабная вечеринка и интерактивные зоны.
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