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  1. Краснодар
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Wipo

Барный Союз, ул. Красная 70

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Завершение:

490₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки

Про событие

WIPO — яркий игрок хип-хоп сцены, соавтор главного хита Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets — «Гламур». Автор хитов «ОХ КАКАЯ БЕЙБИ» и «Она хочет заехать в Минск» впервые выступит в Краснодаре! Помимо этого, тебя будет ждать масштабная вечеринка и интерактивные зоны.

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