8 тайных комнат, с росписями, которым более 100 лет. 11 жителей прошлого, 187 сцен параллельно друг другу. Тебе разрешено почти всё: читать чужие письма, брать антикварные предметы, открывать тайные ящички, пить напитки и есть еду жителей Дома. Самый масштабный иммерсивный спектакль театра в стиле декаданс, по мотивам жизни поэтов серебряного века, основателя символизма— Валерия Брюсова и художественного вымысла. Действие происходит на вытянутой руке от тебя, в каждой комнате своя история, готовая пройти с тобой свой путь.