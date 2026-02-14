Аддикция
Карасунская улица, 98/2
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
8 тайных комнат, с росписями, которым более 100 лет. 11 жителей прошлого, 187 сцен параллельно друг другу. Тебе разрешено почти всё: читать чужие письма, брать антикварные предметы, открывать тайные ящички, пить напитки и есть еду жителей Дома. Самый масштабный иммерсивный спектакль театра в стиле декаданс, по мотивам жизни поэтов серебряного века, основателя символизма— Валерия Брюсова и художественного вымысла. Действие происходит на вытянутой руке от тебя, в каждой комнате своя история, готовая пройти с тобой свой путь.
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