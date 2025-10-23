Ужин-концерт Bass & Voice — нового дуэтного проекта Нади Масловой и Дмитрия Топорова. Надя Маслова — певица с сильным голосом, участница шоу «Песни» на ТНТ. Дмитрий Топоров — один из самых ярких соло-басистов Европы. Живой вокал. Приветственный фуршет: — Тар-тар из говядины с соусом понзу на крекере; — Тарталетка с креветочным муссом и огурцом; — Тарталетка с муссом из печёной свёклы и козьим сыром, украшенная грецким орехом и тимьяном; — Тост с паштетом из куриной печени и яблочным чатни. Основное блюдо: — Утка с вишнёвым соусом и пюре из батата; — Десерт от шефа Антона Семенда — шоколадный мусс с малиной и штрейзелем. Также ты получишь замечательные фото от фотографа! Чай и вода входят в стоимость в неограниченном количестве. Продолжительность мероприятия: 4 часа.