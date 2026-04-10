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Вино на траве

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

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Завершение:

от 4000₽ до 12000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

На площадке Порт 219 состоится эногастрономический фестиваль «Вино на траве»! Это отличная возможность окунуться в атмосферу изысканных вин и узнать больше о виноделии России. В программе: • Дегустации лучших вин со всей страны • Лекции и мастер-классы от сомелье • Большой фуд-корт • Выступление музыкантов и творческие мастер-классы • Маркет ремесленников и сыроделов • Винный квест и интерактивы • Подарки всем- бокал и сумка-держатель. Дресс-код: белый

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