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Вибрации: Unit Boy

Бар «Дом Культуры» , Красная улица, 70

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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

АтмосферА чистого электронного безумия. Unit Boy — настоящий повелитель кислотных волн и цифровых вибраций. Он создаёт музыку, где мелодичный брейкбит встречается с грязным электро-панком. Здесь не будет места для слабых духом — только для тех, кто готов оставить свою душу на танцполе, раствориться в басах и потеряться в вихре электронных ритмов. Летник: — UNIT BOY — KITEGNOM — CORPS — MEDIKA — DARK DILLER — UFF — DACAR Стоимость билета по предпродаже —500 ?, в день мероприятия - 700?. FC/DC/18+ Одевайся стильно и красиво. Возьми с собой документы удостоверяющие личность.

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