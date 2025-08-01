АтмосферА чистого электронного безумия. Unit Boy — настоящий повелитель кислотных волн и цифровых вибраций. Он создаёт музыку, где мелодичный брейкбит встречается с грязным электро-панком. Здесь не будет места для слабых духом — только для тех, кто готов оставить свою душу на танцполе, раствориться в басах и потеряться в вихре электронных ритмов. Летник: — UNIT BOY — KITEGNOM — CORPS — MEDIKA — DARK DILLER — UFF — DACAR Стоимость билета по предпродаже —500 ?, в день мероприятия - 700?. FC/DC/18+ Одевайся стильно и красиво. Возьми с собой документы удостоверяющие личность.