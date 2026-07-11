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  1. Краснодар
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Вэлкам Дрынь

Спортивная аллея

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400₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Знакомство, игры, пикник. Идеальный формат, чтобы познакомиться, почувствовать атмосферу дрыня вживую и узнать друг друга поближе. В программе: Дрынь-знакомство и пикник (также бери на пикник вкусняшки, которые любишь) Активные и соревновательные игры с призами Супер хороводы — вызовут настоящий эмоциональный дрынь. Захочется добавки, но увы (всего хорошего в меру) А в продолжение музыкального тура — завораживающие звуки разных инструментов переместятся с Орлиной полки прям на полянку в парке. Зона книжного свопа — приноси книги и вещи для обмена. Завершат встречу лёгкой медитацией и дыхательной практикой для эмоционального баланса. Орг. сбор — 400р. Запись в ТГ

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