Возраст 6+
Концерты
Про событие
Легендарные концерты Lumisfera под открытым небом на специальной площадке амфитеатра в Парке «Краснодар» — это событие, которого ждут весь год: летний закат сменяется звёздным небом, создавая самые впечатляющие декорации, а живая музыка в сиянии тысяч свечей звучит в унисон с ритмом тысяч сердец. Дресс-код: летний Главное — твой комфорт. Струящиеся натуральные ткани, в которых удобно и не жарко, отлично подойдут. Выбор подходящего наряда поможет тебе поддержать общую праздничную атмосферу вечера, но главное — насладиться им и собой ещё сильнее, запомнить себя на весь год такими лёгкими, нарядными и вдохновлёнными.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи