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Великие саундтреки в парке

парк Краснодар

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от 3100₽ до 30000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Легендарные концерты Lumisfera под открытым небом на специальной площадке амфитеатра в Парке «Краснодар» — это событие, которого ждут весь год: летний закат сменяется звёздным небом, создавая самые впечатляющие декорации, а живая музыка в сиянии тысяч свечей звучит в унисон с ритмом тысяч сердец. Дресс-код: летний Главное — твой комфорт. Струящиеся натуральные ткани, в которых удобно и не жарко, отлично подойдут. Выбор подходящего наряда поможет тебе поддержать общую праздничную атмосферу вечера, но главное — насладиться им и собой ещё сильнее, запомнить себя на весь год такими лёгкими, нарядными и вдохновлёнными.

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