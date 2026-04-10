Легендарные концерты Lumisfera под открытым небом на специальной площадке амфитеатра в Парке «Краснодар» — это событие, которого ждут весь год: летний закат сменяется звёздным небом, создавая самые впечатляющие декорации, а живая музыка в сиянии тысяч свечей звучит в унисон с ритмом тысяч сердец. Дресс-код: летний Главное — твой комфорт. Струящиеся натуральные ткани, в которых удобно и не жарко, отлично подойдут. Выбор подходящего наряда поможет тебе поддержать общую праздничную атмосферу вечера, но главное — насладиться им и собой ещё сильнее, запомнить себя на весь год такими лёгкими, нарядными и вдохновлёнными.