Что тебя ждёт: — Самая громкая вечеринка — Welcome Drink первым 50-ти гостям, нужно зарядиться энергией, перед тем как бросить вызов Векне! — Группа «A-ONE» с подборкой пробивных хитов — музыка, от которой даже Демогоргон пустится в пляс — Танцы под зажигательный сет вместе с Dj Leo, готовься петь главный хит Kate Bush — Зрелищные конкурсы, крутые призы и подарки всем ценителям и фанатам DnD — Море позитивной атмосферы и неожиданных сюрпризов — Фотоотчет на память Бронь столиков: 8 (861) 944-13-99 (звонить после 17:00)