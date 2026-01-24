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  1. Краснодар
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Вечеринка в стиле «Очень странных дел»

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Что тебя ждёт: — Самая громкая вечеринка — Welcome Drink первым 50-ти гостям, нужно зарядиться энергией, перед тем как бросить вызов Векне! — Группа «A-ONE» с подборкой пробивных хитов — музыка, от которой даже Демогоргон пустится в пляс — Танцы под зажигательный сет вместе с Dj Leo, готовься петь главный хит Kate Bush — Зрелищные конкурсы, крутые призы и подарки всем ценителям и фанатам DnD — Море позитивной атмосферы и неожиданных сюрпризов — Фотоотчет на память Бронь столиков: 8 (861) 944-13-99 (звонить после 17:00)

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