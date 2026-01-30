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Вечеринка «Чертовщина»

Harat’s, Платановый бульвар, 17/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Костюмированная вечеринка по мотивам сказок группы «Король и Шут»! На сцене выступят кавер-группа «РАЗДВА» Самое время вспомнить легендарные тексты и подобрать костюм. В пабе будет гример, дополнят твой образ в этот волшебный вечер. Бронь столика по телефону.

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