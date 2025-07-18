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Вечер памяти анархиста

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт большой концерт с живым звуком, мощным драйвом и атмосферой настоящего панк-братства. Прошло уже 12 лет, как его не стало, но его голос звучит по-прежнему громко. Эти песни продолжают объединять нас — тех, кто вырос на его хулиганских гимнах, и тех, кто только недавно услышал их впервые. В эту особенную ночь группа Хмельной Дракон приглашает всех в баре Сержанте Пеппер, чтобы вместе вспомнить культового музыканта и отдать дань его невероятной энергии. В программе: Двухчасовой сет из лучших хитов, которые будешь петь хором Шоу в духе культовых выступлений его группы Хмельное веселье и встреча с единомышленниками Энергия, которую невозможно подделать Этот вечер — праздник свободы, музыки и памяти о человеке, который перевернул представление о русском роке. Приходи, чтобы вместе включить громкость на максимум и показать, что легенды не умирают.

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