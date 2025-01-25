Ребята уже навели много шума по всему Крыму и провели масштабный рейв в Петербурге. В Краснодар приедет основатель проекта FUTURE FIRE - резидент питерского Angar и лейбла NEDOSTUPNOSTЬ. Также тебя порадуют своим выступлением слоняры GOJI и MAXTONE. KALUGIN, KITEGNOM, MEDIKA – эти имена давно завоевали любовь публики своей уникальной селекцией и неординарной подачей. А также дебютирует DARK DILLER, от которой можно ожидать всё что угодно. LINE UP: FUTURE FIRE MAXTONE GOJI KALUGIN KITEGNOM MEDIKA DARK DILLER