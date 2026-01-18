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У ковчега ровно в восемь

Арт-пространство «Свои»
Зиповская улица, 5литХ

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Катастрофическая комедия. Что получится, если три мёрзнущих недоразумения в перьях окажутся среди спасённых «по списку Ноя». Добро пожаловать на борт самого абсурдного плавания в истории. Три пингвина-неудачника, случайно (или нет?) затесавшиеся на борт Ноева Ковчега, — даже не подозревают, что их ждёт. Пока остальных зверей на борту по парам расселяет секретарша Ноя — Белая Голубка, а дождь льёт как из ведра, наши герои спорят о главном. И нет, не о Боге! А о том, кто же съел последние крохи печенья и почему в трюме Ковчега так пахнет смолой?!... А Бог это время с удовольствием наблюдает за тем, как планета Земля восстанавливает свою репутацию и как три пингвина стараются не попасться на глаза Голубке в полном составе, иначе с ковчега их точно выгонят. Но пингвины своих не бросают. «Если Бога нет, то почему мы тогда всё время о нём говорим?»

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