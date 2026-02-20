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Спектакли
Про событие
Вольная интерпретация пьесы Жан-Поль Сартра «За закрытыми дверями». О чём спектакль? Как обычно, говорим о людях. Тех, что носят маски героизма, благочестия, силы, независимости, легкомысленности... Тех, кто хочет казаться лучше или хуже, чем есть. Но момент истины неизбежен — всегда приходит время сбросить маску. Что под ней? И кто мы на самом деле? Что значит быть героем? Можно ли творить зло безнаказанно? Попробуют ответить на эти вопросы.
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