Scorpions — одна из самых любимых и популярных рок-групп в нашей стране. Группа, которая не нуждается в представлении. Их альбом «Blackout» входит в «100 лучших рок-альбомов всех времен», а ряд зарубежных клиник использует композиции Scorpions как часть музыкальной терапии. Трибьют-шоу — это воссоздание легендарных концертов Scorpions с симфоническим оркестром. Ты услышишь только лучшие хиты легендарной группы в невероятной симфонической обработке. Виртуозное исполнение, блистательные оркестровые аранжировки, великолепный звук и свет — те составляющие, которые делают Scorpions tribute show обязательным к посещению. В амфитеатре парка «Краснодар» под открытым небом музыка и эмоции звучат ярче. Группа Rock Believers — лучший трибьют Scorpions на постсоветском пространстве.