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Три Ж: Квартирник

Пространство, Краснодар, ул. Железнодорожная, 24, кв.123

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Три истории, похожие на исповедь. Три откровения, что скрываются даже от близких. Три судьбы, чьи хитросплетения могли бы стать основой рассказов. Но они выбрали поэзию, в пульсе которой будут предельно честны и пронзительно прекрасны. В их историях можно найти утешение или успокоение. Хотя каждое из стихотворений – крик, оформившийся в слова. Почувствовать единение и быть понятым – вот причина, по которой вы должны быть с нами в этот вечер. Авторы и воплотители: Наташа Меркурьева, Екатерина Славянская, Тамара Северина.

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