Три истории, похожие на исповедь. Три откровения, что скрываются даже от близких. Три судьбы, чьи хитросплетения могли бы стать основой рассказов. Но они выбрали поэзию, в пульсе которой будут предельно честны и пронзительно прекрасны. В их историях можно найти утешение или успокоение. Хотя каждое из стихотворений – крик, оформившийся в слова. Почувствовать единение и быть понятым – вот причина, по которой вы должны быть с нами в этот вечер. Авторы и воплотители: Наташа Меркурьева, Екатерина Славянская, Тамара Северина.