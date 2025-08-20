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Три дня дождя

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Три дня дождя» объявляют российский тур с секретной программой! Звёзды отечественной рок-сцены «Три дня дождя» анонсируют глобальный концертный тур. Его название и концепция пока держатся в секрете: музыканты собираются удивить и преданных фанатов, и новых слушателей грандиозным сюрпризом, приуроченным к важному для группы событию. «Три дня дождя» заявили о себе в 2019 году и с тех пор стали рупором целого поколения. Фанаты группы скандируют «Отпускай», «За край», «Перезаряжай» и «Демоны» по всей стране. Последний альбом Melancholia вышел в 2023 году, а в 2024 году «Три дня дождя» одержали победу в номинации «Лучшая группа» на Премии Муз-ТВ.

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