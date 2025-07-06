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Тренды

Сержант Пеппер, малый зал, Чапаева, 94

Начало:

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1000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Ежегодный отчетный концерт вокальной лабораторииI Hear You. Они решили выйти за пределы нормального и добавить красок в это лето! Поэтому этот концерт будет в тематике Тренды: Что же это за тренды? Что это значит? Каждый из участников выбрал хитовую песню, которая попала в тренды любой из социальных сетей. Мы видим эти рекомендации каждый день, песни заедают, а актуальные темы под ними нас затрагивают! Задача каждого участника посмотреть в свою самую звездную, самую необузданную, амбициозную часть личности!

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