Ежегодный отчетный концерт вокальной лабораторииI Hear You. Они решили выйти за пределы нормального и добавить красок в это лето! Поэтому этот концерт будет в тематике Тренды: Что же это за тренды? Что это значит? Каждый из участников выбрал хитовую песню, которая попала в тренды любой из социальных сетей. Мы видим эти рекомендации каждый день, песни заедают, а актуальные темы под ними нас затрагивают! Задача каждого участника посмотреть в свою самую звездную, самую необузданную, амбициозную часть личности!