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Тото

Клуб Счастье, ул. Красноармейская, 68

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от 1800₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт. Тото — один из ярких представителей хип-хоп рэгги нашей страны. Он виртуозно накладывает дворовую реальность на качающий дикий ямайский бит. Его музыка — это баланс российской действительности, пацанской лирики и хип-хоп тренда.

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