Большой сольный концерт. Тото — один из ярких представителей хип-хоп рэгги нашей страны. Он виртуозно накладывает дворовую реальность на качающий дикий ямайский бит. Его музыка — это баланс российской действительности, пацанской лирики и хип-хоп тренда.