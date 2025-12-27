Внимание: новое место проведения. Хит-мейкер и легенда 2017 совсем скоро в Краснодаре. Ужe 27 Декабря новогоднее шоу в твоём городе. Тебя ждёт насыщенная программа, все хиты и неизданные композиции. Легенда возвращается, что бы сотворить историю вновь!