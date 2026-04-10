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Thomas Mraz

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вторая часть юбилейного тура Thomas Mraz «May13 — 10 лет» За эти годы релиз стал особенным для многих слушателей, а некоторые песни из него превратились в современную классику. В программе — треки с альбома, любимые песни, а также новый материал.

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