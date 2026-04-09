ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

The Hatters

Олимп, Береговая улица, 144

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 6500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт сумасшедшая энергетика и яркий стиль поп-рок группы из Петербурга. The Hatters — это фолк-панк-рок-группа, ей в какой-то степени подходит звание ансамбля песни и пляски. Под их народные мотивы, сдобренные цыганскими напевами и исполняемые в сопровождении аккордеона, скрипки, баса, балалайки и контрабаса, устоять не сможет никто.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста