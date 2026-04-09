Тебя ждёт сумасшедшая энергетика и яркий стиль поп-рок группы из Петербурга. The Hatters — это фолк-панк-рок-группа, ей в какой-то степени подходит звание ансамбля песни и пляски. Под их народные мотивы, сдобренные цыганскими напевами и исполняемые в сопровождении аккордеона, скрипки, баса, балалайки и контрабаса, устоять не сможет никто.