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The Beatles Tribute by The Amplifiers

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

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от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. The Amplifiers приглашают тебя в незабываемое музыкальное путешествие в сердце легендарного звучания The Beatles. Приходи и почувствуй магию вечных хитов — от лиричного Yesterday до энергичного Come Together. Возьми с собой друзей — ведь All You Need Is Love и хорошая компания, чтобы этот вечер стал особенным. Let It Be вечером, когда музыка оживёт вновь.

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