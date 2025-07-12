The Beatles Tribute by The Amplifiers
улица Чапаева, 94
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от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Трибьют-шоу — шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. The Amplifiers приглашают тебя в незабываемое музыкальное путешествие в сердце легендарного звучания The Beatles. Приходи и почувствуй магию вечных хитов — от лиричного Yesterday до энергичного Come Together. Возьми с собой друзей — ведь All You Need Is Love и хорошая компания, чтобы этот вечер стал особенным. Let It Be вечером, когда музыка оживёт вновь.
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