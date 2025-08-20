Как устроена Эмпатия? Ты пишешь письмо — актёры играют его на сцене. Полная импровизация — «здесь и сейчас». Профессиональные перформеры выражают на сцене то, что почувствовали в режиме реального времени через: — живую музыку — вокал и голос — изобразительное искусство — актерскую игру — психологию — пластику. Музыканты и вокалисты создают атмосферное звучание без подготовки. Для тех, чьи письма оказываются прочитаны, этот вечер навсегда остается в памяти. Все — перформеры и зрители — разделяют с тобой радость, любовь, боль и другие чувства, возникающие в процессе проживания твоей истории. Эмпатия — история, которую пишешь ты. А история, написанная на Пачамаме, при поддержке целого.