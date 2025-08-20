ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Терапевтический перфоманс

Псебай, Краснодарский край

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 15000₽
Возраст 14+
Спектакли

Про событие

Как устроена Эмпатия? Ты пишешь письмо — актёры играют его на сцене. Полная импровизация — «здесь и сейчас». Профессиональные перформеры выражают на сцене то, что почувствовали в режиме реального времени через: — живую музыку — вокал и голос — изобразительное искусство — актерскую игру — психологию — пластику. Музыканты и вокалисты создают атмосферное звучание без подготовки. Для тех, чьи письма оказываются прочитаны, этот вечер навсегда остается в памяти. Все — перформеры и зрители — разделяют с тобой радость, любовь, боль и другие чувства, возникающие в процессе проживания твоей истории. Эмпатия — история, которую пишешь ты. А история, написанная на Пачамаме, при поддержке целого.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Пластический спектакль «Параллели»
Пластический спектакль «Параллели»

от 800₽

Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Чайка по имени Джонатан Ливингстон

от 700₽

Предложение
Предложение

от 750₽

Пер Гюнт
Пер Гюнт

от 1200₽

по подписке
Спектакль «Тебя 2»
Спектакль «Тебя 2»
по подписке
Пахлава глупости
Пахлава глупости

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста