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  1. Краснодар
  2. События

Тектонизм

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Команда «Люди-Игры» и краснодарская художница Веро Ювакаева представят коллаборацию, в которой поразмышляют на тему изменчивости, проявленности и высвобождения бескомпромиссного внутреннего ресурса. Тебя ждёт выставка серии работ «Тектонизм» Веро Ювакаевой и пластический перфоманс от «Люди-Игры».

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