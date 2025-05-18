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Выставки
Про событие
Команда «Люди-Игры» и краснодарская художница Веро Ювакаева представят коллаборацию, в которой поразмышляют на тему изменчивости, проявленности и высвобождения бескомпромиссного внутреннего ресурса. Тебя ждёт выставка серии работ «Тектонизм» Веро Ювакаевой и пластический перфоманс от «Люди-Игры».
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