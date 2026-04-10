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Таймсквер в Краснодаре! Самые яркие и харизматичные представители московской альтернативной рок-сцены – Таймсквер– выступят с большим концертом 24 апреля в Сержант Пеппер! Помимо совершенно новых песен на концерте также прозвучат все проверенные хиты Таймсквер с прошлых релизов! До встречи на концерте!
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