Таймсквер в Краснодаре! Самые яркие и харизматичные представители московской альтернативной рок-сцены – Таймсквер– выступят с большим концертом 24 апреля в Сержант Пеппер! Помимо совершенно новых песен на концерте также прозвучат все проверенные хиты Таймсквер с прошлых релизов! До встречи на концерте!