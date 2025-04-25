Микс современной поэзии и классики — программа о чувстве локтя, о людях, которые всегда рядом — или уже нет, о взаимопонимании, скрещении судеб на день, на год или на век, о чувстве дома, родины, о силе, которую дают даже стены, если они — свои! О поиске, ожидании и обретении близких и единомышленников, о крепких связях даже на огромных расстояниях. Господин Литвинович — он же Сергей Пароходов — один из самых известных чтецов поэзии в России, который популяризует современных поэтов. Его талант заключается именно в прочтении стихов — каждый из которых раскрыт, прожит и осознан чтецом. Именно такой подход позволяет сотворить настоящее чудо — коснуться души слушателя. Любимые темы артиста — это детство, отношения родителей и детей, бытовые, но волшебные мелочи, духовный поиск.