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SQWORE

Sgt. Pepper's Bar, ул. Чапаева, 94

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от 999₽ до 1999₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт Sqwore в Краснодаре. Российский хайперпоп-исполнитель. Свою музыкальную карьеру он начал в 2017 году под псевдонимом andperhaps, а также является участником творческого объединения pixiesquad и был членом SOUTH GANG. Его творчество характеризуется звуковыми экспериментами, эмоциональной подачей и стремлением говорить о личном, при этом на его музыку большое влияние оказали такие исполнители, как Pharaoh.

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