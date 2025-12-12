Большой сольный концерт Sqwore в Краснодаре. Российский хайперпоп-исполнитель. Свою музыкальную карьеру он начал в 2017 году под псевдонимом andperhaps, а также является участником творческого объединения pixiesquad и был членом SOUTH GANG. Его творчество характеризуется звуковыми экспериментами, эмоциональной подачей и стремлением говорить о личном, при этом на его музыку большое влияние оказали такие исполнители, как Pharaoh.