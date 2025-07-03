Тебя ждёт душевный вечер с пенным, танцами и историями о море. Всем любителям настоящего фолка. После небольшого перерыва легендарная фолк-группа Spiritual Seasons возвращается в Краснодар с гастролями, чтобы сыграть большую летнюю программу. Название Spiritual Seasons знакомо всем мало-мальски интересующимся фолк-сценой. Группа уже десятилетиями творит музыку, с трудом поддающуюся классификации: ирландские джиги и рилы здесь органично уживаются с мощными скандинавскими темами, а напевы средневековой Европы — со славянскими фолк-мотивами. Звучание группы оценили в России и далеко за её пределами! Совсем недавно группа выпустила свой 15-й альбом, полностью основанный на славянском фольклоре. Как хорошее вино 30-летней выдержки, команда пьянит своей харизмой и сказочной энергетикой, насквозь пропитанной фолком народов многих европейских и славянских стран. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.