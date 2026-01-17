Есть тёплая традиция перед Новым годом — всей семьей смотреть добрые новогодние представления. И у организаторов есть, что тебе предложить. Спектакль «Время Сказок» — это новогоднее путешествие в мир волшебства, где каждый зритель становится частью представления. 64 юных артиста представят уникальное сочетание любимых сказок и современной хореографии, а знакомые всем с детства герои вовлекают зрителей в игры и интерактивы, создавая атмосферу чуда. Просто представь: организаторы вместе смотрят спектакль, веселятся с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, участвуют в новогоднем розыгрыше-лотерее от их творческого центра и, конечно, получают подарки. С нетерпением ждут больших и маленьких.