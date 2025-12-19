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Спектакль-сторителлинг «То ли сказка, то ли быль»

Театр «Желтая синица», Красноармейская 64/2

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Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Экспериментальный театр «Желтая синица» представляет иммерсивный спектакль-сторителлинг «То ли сказка, то ли быль». Это будет иммерсивное представление с ароматным чаем, запахом елки и мандарин, загадыванием желаний и волшебными историями. Это будет необычно. Это будет празднично. Это будет тепло и душевно. Праздник как в детстве - спектакль-сторителлинг «То ли сказка, то ли быль». Приходи смотреть.

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