Экспериментальный театр «Желтая синица» представляет иммерсивный спектакль-сторителлинг «То ли сказка, то ли быль». Это будет иммерсивное представление с ароматным чаем, запахом елки и мандарин, загадыванием желаний и волшебными историями. Это будет необычно. Это будет празднично. Это будет тепло и душевно. Праздник как в детстве - спектакль-сторителлинг «То ли сказка, то ли быль». Приходи смотреть.