Рождественские грёзы
Зиповская улица, 5литХ
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
В этот вечер тебя ждёт волшебная история, созданная мастером — режиссёром Геннадием Валентиновичем Николаевым при участии потрясающе талантливых артистов. Спектакль — лирическая рождественская комедия. Остроумная, добрая и трогательная история о вере в чудо, обретение любви, семьи и надежде. Счастье возможно, если верить в него, и даже ложь во спасение, сказанная из любви, может привести к чуду в любое время и в любом возрасте.
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