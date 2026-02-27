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Рождественские грёзы

Арт-пространство «Свои»
Зиповская улица, 5литХ

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В этот вечер тебя ждёт волшебная история, созданная мастером — режиссёром Геннадием Валентиновичем Николаевым при участии потрясающе талантливых артистов. Спектакль — лирическая рождественская комедия. Остроумная, добрая и трогательная история о вере в чудо, обретение любви, семьи и надежде. Счастье возможно, если верить в него, и даже ложь во спасение, сказанная из любви, может привести к чуду в любое время и в любом возрасте.

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