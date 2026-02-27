В этот вечер тебя ждёт волшебная история, созданная мастером — режиссёром Геннадием Валентиновичем Николаевым при участии потрясающе талантливых артистов. Спектакль — лирическая рождественская комедия. Остроумная, добрая и трогательная история о вере в чудо, обретение любви, семьи и надежде. Счастье возможно, если верить в него, и даже ложь во спасение, сказанная из любви, может привести к чуду в любое время и в любом возрасте.