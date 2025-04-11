Ты когда-нибудь сталкивался с правдой, которая перевернула твой мир? Когда она слишком поздняя… или приходит, когда её совсем не ждёшь. «Правда глаза колет» «Иногда лучше не знать правду» «Правда делает нас сильнее… даже если сначала больно» Как звучит правда в твоей жизни? Что ты с ней делал — говорил вслух или скрывал? Принимал или отрицал? Правда соединяла тебя с людьми или разрывала связи? Ты можешь рассказать свою историю на плейбэк перформансе. А можешь просто наблюдать, как оживают истории других. В плейбэке нет сценария — есть только жизнь, которая разворачивается прямо на сцене. Ты приносишь свою правду — мы её показываем. Может, это будет смешно. Может, больно. Может, неожиданно или терапевтично. Но это будет по-настоящему. Приходи. В этот вечер правда будет звучать по-разному. Какая будет твоя?