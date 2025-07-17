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Спектакли
Про событие
Спектакль, в котором истории зрителей оживают на сцене.Спектакль, где зрители становятся режиссерами театрального действа. В этом спектакле нет выученных текстов, заготовок, заученных сцен - всё чистая импровизация! Зрители рассказывают истории, а актеры их тут же играют на сцене. И это настоящая магия! Приходи смотреть ;) Экспериментальный театр Желтая синица.
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