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Спектакль-диалог «Прощай, 2025!»

Театр «Желтая синица», Красноармейская, 64/2

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Экспериментальный театр «Желтая синица» представляет спектакль-диалог «Прощай, 2025!». Спектакль-диалог — это театральный формат, в котором зрители рассказывают свои истории, а актеры играют эти истории на сцене. И зрители становятся режиссерами спектакля. Только тебе решать, какие истории будут играть актеры. Это спектакль, в котором твои истории оживают на сцене. Спектакль, который удивляет, вызывает эмоции и не оставляет равнодушным. И да, это иммерсивный спектакль, где зрители могут влиять на ход действа. Это настоящая магия!

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