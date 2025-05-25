На мастер-классе ты сможешь выразить свои чувства и эмоции на холсте и прожить их с помощью красок. Это возможность замедлиться, прислушаться к себе настоящему и познакомиться с тем, что происходит внутри. Также в рамках мастер-класса ты получишь разбор своего рисунка и шанс попасть в закулисье собственной психики. «Состояние» — это возможность прийти к внутренней гармонии, балансу с собой и пониманию себя без рамок и привычных масок. Ведущая: арт-терапевт, Кристина Венюкова. Место будет известно после регистрации. Запись через WhatsApp.