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  1. Краснодар
  2. События

Состояние

адрес после регистрации

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь выразить свои чувства и эмоции на холсте и прожить их с помощью красок. Это возможность замедлиться, прислушаться к себе настоящему и познакомиться с тем, что происходит внутри. Также в рамках мастер-класса ты получишь разбор своего рисунка и шанс попасть в закулисье собственной психики. «Состояние» — это возможность прийти к внутренней гармонии, балансу с собой и пониманию себя без рамок и привычных масок. Ведущая: арт-терапевт, Кристина Венюкова. Место будет известно после регистрации. Запись через WhatsApp.

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