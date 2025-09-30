ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Сломленные и парящие

Пространство Веранда, ул. Красных партизан, 8

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Арт-вечер. Режиссёр о крепости духа в трудные времена. Приглашаем тебя погрузиться в мир контрастов: сомнения и уверенность, крах и триумф, падение духа и полёт вдохновения — через призму лучших музыкальных клипов со всего мира. Истории о сломленных и парящих гениях музыкальной видеоиндустрии. Арт?спикер вечера — Дмитрий Ледров: Основатель Ledrov Media — одного из крупнейших продакшнов в Краснодаре Режиссёр?постановщик с 7?летним стажем, автор более 3 000 видеоработ в России и за рубежом В портфолио — клипы для известных исполнителей, в том числе Ольги Бузовой и Риты Ричи. Тебя ждёт: Авторская арт?лекция и интеллектуальные интерактивы от Дмитрия Ледрова Бокал игристого. Живая музыка: вокалисты Максим Локайчук, Анастасия Блинова, Мира Мейч и Таша. Артистка шоу?балета Венеция. Подарочные авторские открытки и автограф?сессия. Тематическая фотозона на террасе с восхитительным видом. Благотворительная ярмарка. Мини-дискотека. * Все собранные средства пойдут на организацию мероприятий для женщин с онкологическими диагнозами

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Счастливый билет
Счастливый билет

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста