Арт-вечер. Режиссёр о крепости духа в трудные времена. Приглашаем тебя погрузиться в мир контрастов: сомнения и уверенность, крах и триумф, падение духа и полёт вдохновения — через призму лучших музыкальных клипов со всего мира. Истории о сломленных и парящих гениях музыкальной видеоиндустрии. Арт?спикер вечера — Дмитрий Ледров: Основатель Ledrov Media — одного из крупнейших продакшнов в Краснодаре Режиссёр?постановщик с 7?летним стажем, автор более 3 000 видеоработ в России и за рубежом В портфолио — клипы для известных исполнителей, в том числе Ольги Бузовой и Риты Ричи. Тебя ждёт: Авторская арт?лекция и интеллектуальные интерактивы от Дмитрия Ледрова Бокал игристого. Живая музыка: вокалисты Максим Локайчук, Анастасия Блинова, Мира Мейч и Таша. Артистка шоу?балета Венеция. Подарочные авторские открытки и автограф?сессия. Тематическая фотозона на террасе с восхитительным видом. Благотворительная ярмарка. Мини-дискотека. * Все собранные средства пойдут на организацию мероприятий для женщин с онкологическими диагнозами