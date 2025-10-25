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Slipknot Tribute (Get This)
улица Чапаева, 94
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 14+
Концерты
Про событие
Большая сольная программа из песен легендарных Slipknot от московской трибьют-группы Get This. Погрузись в атмосферу настоящего хаоса, ярости и мощи — вечера, посвященного легендарным Slipknot! На сцене трибьют-группа исполнит бессмертные хиты, от которых кровь закипает, а адреналин захлестывает!
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