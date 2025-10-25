Большая сольная программа из песен легендарных Slipknot от московской трибьют-группы Get This. Погрузись в атмосферу настоящего хаоса, ярости и мощи — вечера, посвященного легендарным Slipknot! На сцене трибьют-группа исполнит бессмертные хиты, от которых кровь закипает, а адреналин захлестывает!