ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Slipknot Tribute (Get This)

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Большая сольная программа из песен легендарных Slipknot от московской трибьют-группы Get This. Погрузись в атмосферу настоящего хаоса, ярости и мощи — вечера, посвященного легендарным Slipknot! На сцене трибьют-группа исполнит бессмертные хиты, от которых кровь закипает, а адреналин захлестывает!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста