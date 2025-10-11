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Про событие
Легенда отечественной фолк-рок сцены - группа Сколот - отправляется в юбилейный тур дабы с размахом отпраздновать своё 20-летие! В программу войдут лучшие композиции, скопившиеся в репертуаре коллектива за столь почтенный срок. Боевые хиты и душевные баллады, героические эпосы и песни о родной земле. Всё то, за что так любят Сколот во всех уголках России и далеко за её пределами - всё это прозвучит на концертах большого юбилейного тура! До встречи!
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