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«Сказка о царе Салтане» в «Бирюльках»

Бирюльки, Карасунская улица, 81

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки
Еда

Про событие

Живое театральное представление и авторские коктейли, созданные специально для этой истории. Бар Бирюльки и Samogray рассказывают сказки. Однажды в Краснодаре за барной стойкой начнётся волшебное представление. «Сказка о царе Салтане» рождается во вкусе трёх новых коктейлей: * Царевна-лебедь * Дядька Черномор * Белка песенки поёт, да орешки всё грызёт Только один вечер. В стоимость включены 3 коктейля, бронь по тел.

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