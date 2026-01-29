Живое театральное представление и авторские коктейли, созданные специально для этой истории. Бар Бирюльки и Samogray рассказывают сказки. Однажды в Краснодаре за барной стойкой начнётся волшебное представление. «Сказка о царе Салтане» рождается во вкусе трёх новых коктейлей: * Царевна-лебедь * Дядька Черномор * Белка песенки поёт, да орешки всё грызёт Только один вечер. В стоимость включены 3 коктейля, бронь по тел.