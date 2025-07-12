Направление в музыке, которое объединяет инди-мечтателей большой сцены. Концерты Сироткина каждый раз превращаются в тёплое кино, по сценарию которого зрители незаметно становятся актёрами и прямыми участниками действа. Всё дело в магии лирики песен, которую принимаешь как лёгкий коктейль из грусти и меланхолии. От того идёт единение с музыкантами, сценой и воздухом тёплого вечера. А ещё это музыка про откровения и открытия. Названия песен сами говорят об этом — «Добрый злой», «Усталый праздник», «Кто у меня дома»... На концертах Сироткина можно признаваться в слабостях и сомнениях. Внутренний монолог зрителя и исповедь — неотъемлемые спутники группы.