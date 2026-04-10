Виталий Сумароков — композитор и электронный музыкант, сам создаёт и исполняет каждую партию, превращая зал в пространство звука, образов и эмоций. Музыка оживает как кадры из фильма. Здесь нет оркестра — только один человек на сцене и множество звуков, голосов и текстур, рождающихся в реальном времени. Это музыка, которая будто сопровождает воображаемый фильм, создаёт внутренние пейзажи и вызывает настоящие чувства. Настроение концерта создают атмосфера старинного особняка Павлиди (действующий книжный и кофейня «Бабушка-ракета») и авторский видео-арт, наполняющий пространство визуальными образами и усиливающий впечатление от звучания. Продолжительность концерта час-полтора, в финале можно поделиться впечатлениями и поговорить лично с композитором.